Bützow : Die eigene Fitness im Blick

von svz.de

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Einfach mal ein paar Kilo abspecken oder etwas für die Kondition tun. Wie das geht, das können Interessierte des Fitnessstudios „Fit+“ bei einem Besuch erfahren. Karsten Luther hat das Studio in diesem Jahr in der Industriestraße 2 im Gewerbegebiet eröffnet und lädt nun am Pfingstsonntag zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Von 10 bis 16 Uhr können sich Neugierige dort umschauen und auch mal Geräte ausprobieren – sowie mit den Trainern ins Gespräch kommen.