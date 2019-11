Bützow/Schwaan : Die besten Saiten erklingen

Musikschulwettbewerb in Bad Doberan und kulturelle Veranstaltungen.

von Ralf Badenschier

22. November 2019, 12:00 Uhr

In knapp einem Monat ist Weihnachten. Doch bereits in den kommenden Wochen finden in der Region zahlreiche Veranstaltungen statt, die auf das Fest der Familie, auf einen besinnlichen Jahresausklang einstimmen sollen. Los geht es bereits an diesem Wochenende.

Aber nicht nur um die Vorweihnachtszeit geht es bei diesen Veranstaltungen. Wir geben einen Überblick, wo Sie, liebe Leser, etwas erleben können, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen.

Tag der offenen Tür

Länger als an anderen Tagen ist heute Leben in der Prof.-Franz-Bunke-Schule in Schwaan. Dorthin wird nämlich ab 16 Uhr zum Adventsmarkt eingeladen. Dieser bildet den Rahmen für den „Tag der offenen Tür“, der ebenfalls Tradition hat. Die Regionalschule mit Grundschulteil will sich Eltern, Großeltern, Interessierten und natürlich den künftigen Schülern vorstellen.

Alle Klassen haben für heute etwas vorbereitet. Lieder des Schulchores eröffnen das bunte Treiben im gesamten Schulgebäude. Die Arbeitsgemeinschaft der Schneidermeisterin Viola Diecklmann bietet Selbstgenähtes zum Verkauf an. Es wurde gebacken, gebastelt und gekocht. Damit will die Schule ihre Besucher auf die besinnliche Adventszeit einstimmen.

Adventsmarkt

Nur einige Kilometer weiter, im benachbarten Benitz, findet einen Tag später, am Sonnabend, 23. November, ebenfalls ein Adventsmarkt statt. Los geht es dort um 14 Uhr am Gemeindezentrum. An verschiedenen Ständen können dekorative Weihnachtsartikel aus Holz und Keramik erworben werden. Auch die Honigliebhaber können sich mit selbstgemachtem Honig aus Benitz für die kalte Jahreszeit eindecken. Für Kinder steht die Märchentante und eine Bastelstube bereit. Und wie zu hören war, ist auch Knecht Ruprecht ebenfalls vor Ort, um bei den Jüngsten die Vorfreude zu wecken. Die Organisatoren vom Verein Miteinander Benitz-Brookhusen sorgen für das leibliche Wohl unter anderem mit Glühwein, Köstlichkeiten vom Grill, frisch gebackenen Waffeln und selbst gebackenen Kuchen. All dies kann dann in gemütlicher Runde an der Feuerschale genossen werden.

Lesung im Kultursalon

600 Jahre Universität Rostock. Mit diesem Jubiläum sind untrennbar die 29 Jahre Universität Bützow zwischen 1760 und 1789 verbunden. Johann Erich Biesters war einer der Lehrer am Pädagogium der Friedrichs-Universität zu Bützow. Briefe von ihm bilden mit die Grundlage für eine Lesung am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr im Kultursalon am Pferdemarkt in Bützow. Dabei begibt sich Heinz Hornburg (Foto: Gottfried Hägele) aus Wendorf auf die Spuren der Pastorenfamilie Jakob und Katharina Engel zu Qualitz anno 1775. Neben den Briefen von Biesters gibt es Aussagen aus der Familienchronik der Engels. Das alles ordnet Heinz Hornburg in die Zeitabläufe und die Stadtgeschichte Bützows ein.

Das alles, mit viel Fantasie verflochten, will Hornburg dem Publikum als einen farbenfrohen Strauß lebhafter Geschichte vortragen und besinnlich unterhalten.

Die besten Saiten

Seit Beginn des neuen Schuljahres laufen die Vorbereitungen für den Wettbewerb „Die besten Saiten des Landkreises Rostock“, der am Sonnabend, 23. November, in Bad Doberan stattfindet. Bereits in der 13. Auflage musizieren zirka 80 Musikschüler aus dem Landkreis Rostock auf Zupf- und Streichinstrumenten solistisch oder gemeinsam mit Sängern oder Bläsern. Gewertet werden die Kategorien „Solo“, „Kammermusik“ und „Liedbegleitung“. Alle Wertungsspiele sind öffentlich und Zuhörer in den Räumen der Musikschule im Stülower Weg 2a von 10 bis 16 Uhr willkommen.

Die schönsten Beiträge des Wettbewerbstages erklingen um 18 Uhr beim Preisträgerkonzert im Festsaal der Kreisverwaltung Bad Doberan. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Cup der Kameradschaft

Sie setzen ihr Leben für die Allgemeinheit aufs Spiel, sorgen vielerorts für ein funktionierendes Miteinander. Freiwillige Feuerwehren sind Säulen. Aber manchmal muss auch einfach ihr eigener Spaß im Vordergrund stehen. Darum – aber auch um ein wenig Ehrgeiz im Wettstreit – geht es am morgigen Sonnabend, 23. November, ab 18 Uhr in der Beke-Sporthalle in Schwaan. Dann lädt die Freiwillige Feuerwehr Schwaan zur Erstauflage des „Cups der Kameradschaft“ ein. Teams, die mit Blaulicht zu tun haben, treten im Hallenfußball um einen Wanderpokal gegeneinander an. Zugesagt haben zwei Teams der Gastgeber, die Wehren aus Bentwisch, Rövershagen, Güstrow, Laage, Werle/Kassow, Benitz und die Polizei Bützow. Zudem konnten die Organisatoren die DKMS gewinnen, die einen Infostand aufbaut und Freiwillige typisieren wird.