Bützow : Der Linde ging es zu Leibe

Udo Schröder moniert Fällung eines gesunden Baumes auf der Baustelle Vor dem Rühner Tor

von Christian Jäger

19. Februar 2020, 17:49 Uhr

Kopfschüttelnd zeigt Udo Schröder auf den Stumpf des frisch gefällten Baumes in der Straße Vor dem Rühner Tor. Er steht auf der Baustelle des neuen Parkplatzes, der dort entsteht. „Der Baum war doch kerngesund. Den wegzunehmen, ist sinnlos“, meint der Bützower. Ist das überhaupt genehmigt worden, will Udo Schröder wissen.

„Ja“, heißt es aus dem Rathaus auf Nachfrage. „Die Fällgenehmigungen sind bei Bedarf in unserem Hause einsehbar“, erklärt Stadtsprecherin Katja Voß. Eigentlich sei geplant gewesen, die jüngst gefällt Linde zu erhalten. Aber: „Die Auswirkungen nicht geplanter Anpassungen in Bezug auf den Gründungsaufbau und eine nochmalige Begutachtung des Baumes haben eine Abnahme begründet“, so Katja Voß. Einfacher ausgedrückt: Es war nun doch nötig. Es sei aber Teil der Auflagen, dass Ersatzpflanzungen an gleicher Stelle folgen werden.

Wo derzeit der Parkplatz errichtet wird, stand früher ein Möbelkaufhaus. Neben 90 Parkplätzen sollen hier im Rahmen des Sanierungskonzeptes rund um das Schloss auch vier Ladestationen für Elektrofahrzeuge entstehen. Die Stadt hatte für das Bauprojekt knapp 470 000 Euro in die Hand genommen. Doch dann traten Probleme mit dem Boden auf, die Tragfähigkeit entpuppte sich als schlechter als gedacht. Zusätzlich muss mehr belasteter Boden entsorgt werden als prognostiziert. So kamen weitere 73 000 Euro hinzu, die im Dezember 2019 im Hauptausschuss kontrovers diskutiert wurden. So mancher Kommunalpolitiker monierte Planungsfehler. Das Problem: Man war zu diesem Zeitpunkt schon mitten in den Bauarbeiten. Schweren Herzens wurde die Mehrausgabe bewilligt.