Warnow : Dankeschön an Torsten Nöske

von Christian Jäger

11. Dezember 2018, 21:38 Uhr

Ehre, wem Ehre gebührt – auch wenn es demjenigen vielleicht gar nicht so recht ist. „Still im Hintergrund“ kämpfe Torsten Nöske in der Gemeinde Warnow stets an vielen Fronten mit, erklärt Bürgermeister Lutz Ritter. Als Mitglied in der Feuerwehr oder bei allen möglichen Veranstaltungen, Torsten Nöske hilft immer mit. Dafür wurde er nun von der Gemeindevertretung geehrt. „Und ich glaube, dass er genau der richtige dafür ist“, so Lutz Ritter. Auf Torsten Nöske sei stets Verlass.