Bützow : Dampflok erinnert an alte Zeiten

Einige Fahrgäste starteten eine Reise im Sonderzug nach Stettin.

von Frank Liebetanz

12. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Kurz nach 7.30 Uhr am Sonnabendmorgen auf dem Bützower Bahnhof: Auf einem Müllkorb steht von den Reisenden unbeachtet eine fast volle Weinbrandflasche, aber ohne Verschluss. Die erste Bahnkunden sind gerade in Züge mit Richtung Rostock oder Schwerin eingestiegen. Nun warten einige Menschen erwartungsvoll auf die Ankunft der Dampflok 35 1097-1.

Außerplanmäßige Ankunft: 7.45 Uhr. Das Ehepaar Stobber aus Witzin freut sich bereits: Es will bis Stettin fahren – auch wenn das letzte Stück Weg im Bus zurückgelegt werden muss. Nach etwa vier Stunden Aufenthalt geht es dann wieder zurück. „Das ist eine nostalgische Erinnerung“, sagt Gabi Stobbe. In Schwerin habe sie als Kind die Dampfloks bewundert, ergänzt die 58-Jährige. Ihr gleichalttriger Mann Thomas erzählt: „Mein Vater ist so ein Ding in den 1970er-Jahren gefahren.“ Er habe als Kind nach dem Aufbollern am Lokschuppen in Stralsund manchmal bis zum Bahnhof mitfahren dürfen. Eigentlich verboten, aber noch heute ein schönes Erlebnis.

Es ist 7.46 Uhr. Der Zug, auf den einige Eisenbahnfreunde gewartet haben, fährt in den Bahnhof ein. Gar nicht laut, nur wenig Ruß ist zu sehen. Die Lok hält am nördlichen Ende des Bahnsteigs 2. Auch im Stehen zischt es ein wenig, Gleich an mehreren Stellen tritt der Dampf an der Lokomotive aus.

Ein junger Mann steigt aus dem Führerhaus, eine Ölkanne in der Hand. Mal hier ein paar Tropfen, mal dort. Auf jeden Fall hat der Eisenbahnfreund ein Auge auf alle beweglichen Teile. Und er scheint etwas bemerkt zu haben, denn er informiert den Zugführer. Der winkt allerdings ab – es scheint nichts Beunruhigendes zu sein.

Inzwischen steigen die neuen Passagiere an verschiedenen Stellen in die Personenwaggons. Unter ihnen ist auch Rainer Boldt aus Bützow. Er wollte sich die Gelegenheit dieses ungewöhnlichen Ausflugs nicht entgehen lassen. „Ein fanatischer Eisenbahnfreund bin ich allerdings nicht“, sagt er.

Ob fanatisch oder nicht, so einige Menschen aus der Region sind zum Bahnhof gekommen, um sie die alte Dampflok vor Ort anzuschauen. Mit Fotoapparaten oder Smartphones halten die den Stopp auf Bildern oder Videos fest. Hans-Joachim Begalle berichtet, dass er als Kind die Loks fotografiert habe. Und er sei auch selbst in Zügen unterwegs gewesen, die eine Dampflok zog. Er meint, dass auch alte Anhänger dem Sonderzug nach Stettin gut gestanden hätten.

7.55 Uhr. Auch das Pfeifen als Zeichen, dass die Reise fortgesetzt wird, hatte ich mir lauter vorgestellt. Langsam rollt der Zug an, der weiße Dampf verteilt sich rund um die Lok. Und schon ist der Zug unterwegs zum nächsten Halt in Güstrow.