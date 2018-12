Bützow/Berlin : Bundestag lädt junge Journalisten ein

von svz.de

18. Dezember 2018, 20:26 Uhr

Insgesamt 30 Nachwuchsjournalisten lädt der Deutsche Bundestag zum 16. Mal mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland zu einem einwöchigen Workshop nach Berlin ein. Der Jugendmedienworkshop im Bundestag richtet sich an medieninteressierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren. Er findet vom 31. März bis 6. April 2019 im Deutschen Bundestag unter dem Motto „Das unsichtbare Geschlecht – Wie gleichberechtigt ist unsere Gesellschaft?“, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg mitteilt.

Die Jugendlichen können den medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt kennen lernen.

Sie werden in einer Redaktion hospitieren, mit Bundestags-Abgeordneten diskutieren, eine Plenarsitzung besuchen und an einer eigenen Zeitung mitarbeiten. Außerdem werden sich die Jugendlichen im Rahmen des Workshops mit Fragestellungen zu einem modernen Feminismus, zur Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern beschäftigen. Ferner geht es um soziale Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und Selbstbestimmtheit sowie ums Verständnis unterschiedlicher kultureller und religiöser Geschlechterrollen in der heutigen Zeit.

Interessierte können sich bis Sonntag, 20. Januar 2019, unter der folgenden Internet-Adresse bewerben: www.jugendpresse.de/bundestag.