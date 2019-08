Bützow: Fahrzeug vom Parkplatz entwendet

von svz.de

23. August 2019, 09:52 Uhr

Unbekannte Täter stahlen am 22.08.2019 ein schwarzes Audio A3 Cabrio, amtliches Kennzeichen BÜZ-E222. Der Eigentümer stellte es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr auf dem sogenannten Pendlerparkplatz an der A20, Anschlussstelle Kröpelin, ab. Wer etwas beobachtet hat bzw. Angaben zum Verbleib machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bützow, T. 038461/424 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.