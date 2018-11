Bützow : Bürgerportal mit neuer Optik

In neuem Gewand kommt seit heute das Bürgerinfoportal der Stadt Bützow im Internet daher.

von Christian Jäger

27. November 2018, 20:29 Uhr

Auf der Startseite stehen nun in moderner Optik alle kommenden Sitzungen. Die Sitzungen können per Mausklick in seinen digitalen Kalender übernommen werden. Mit Klick auf den Sitzungstermin können die für die Öffentlichkeit bestimmten Dokumente zu den Tagesordnungspunkten eingesehen werden. Zudem besteht in der Übersicht linkerhand die Möglichkeit, sich über die Gremien und Mandatsträger zu informieren. Zumindest bei manchen Mandatsträgern. Bei Stadtvertreter Burkhard Beck beispielsweise sind gleich drei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme angegeben (nicht aber die Fraktion), bei Joachim Fiedler hingegen nicht einmal der Vorname.