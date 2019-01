Schwaan : Budenzauber in der Beke-Halle

von Christian Jäger

Über die kalten Monate haben Fußball-Fans meist kaum etwas zu sehen. Zumindest auf dem Rasen nicht. Umso schneller schlägt das Fußballer-Herz, wenn dann doch mal wieder gekickt wird – wenn auch nicht auf dem Rasen, sondern in der Halle. Budenzauber ist am Sonnabend ab 13 Uhr in der Schwaaner Beke-Sporthalle angesagt. Dann lädt die Schwaaner Eintracht zum Sywancup ein. Angemeldet haben sich die LSG Lüssow, Hohen Sprenz, der SSV Satow, Steinhagen sowie zwei Mannschaften der Eintracht. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, alle Männermannschaften müssen also in fünf Partien ran. Eine gute Gelegenheit für die Eintracht-Fans, zu gucken, wie ihre Fußballer die vielen Festtagsessen „verkraftet“ haben

Zum elften Mal findet der Sywancup bereits statt, der traditionell gut besucht wird. Damit die Zuschauer auf ihre Kosten kommen, ist auch in diesem Jahr für die Verpflegung gesorgt.