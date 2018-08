Schwaan : Brückenfest sportlich mit Zwei- und Vierbeinern

Beim Stadtfest in Schwaan gibt es eine Reihe von Wettbewerben zum Zuschauen und Mitmachen

von Ralf Badenschier

15. August 2018, 12:00 Uhr

Wie immer geht es beim diesjährigen Brückenfest in Schwaan auch sportlich zur Sache.

Dazu gehören durchaus auch die Vorführungen des Hundevereins Schwaan. Denn Konzentration und Geschicklichkeit werden ständig trainiert, um solche Auftritte vor Publikum auf die Beine zu stellen. Zu erleben sind die Zwei- und Vierbeiner am Sonntag, dem Tag der Vereine, auf dem Festplatz (11.30 bis 12 Uhr).

Geschicklichkeit ist auch am Stand der Petryjünger gefragt, am gleichen Tag an gleicher Stelle. Der Angelsportverein Schwaan veranstaltet ein Zielwerfen, natürlich auf dem Trockenen (13 bis 15 Uhr).

Aufs Wasser geht es dann aber um 15 Uhr, ebenfalls am Sonntag. Dann starten die Wettbewerbe im Drachenbootrennen. Acht bis zehn Teams gehen an den Start über die 250-Meter-Strecke.

Die Wanderfreunde aus Schwaan treffen sich bereits am Sonntagvormittag an der Warnowbrücke. Die Tour beginnt um 11 Uhr.

Bereits am Sonnabend sind eine ruhige Hand und ein scharfes Auge gefragt. Der Schwaaner Schützenverein 1990 lädt zum Schießen um den Pokal des Bürgermeisters ein. Der Wettbewerb wird um 11 Uhr auf dem Festplatz gestartet und endet um 17 Uhr.

Am Sonnabend ab 10 Uhr finden die inzwischen 17. Offenen Stadtmeisterschaften im Tischtennis statt. Ausrichter in der kleinen Schulsporthalle, Eingang Wallstraße, ist traditionell die Abteilung Tischtennis des Schwaaner Sportvereins. Gespielt wird, abhängig von der Teilnehmerzahl, in zwei Gruppen (Vereins-/ Freizeitspieler) im Modus „Jeder gegen Jeden“. Auf die Gewinner warten kleine Preise. Pokalverteidiger sind Stephan Roolf, Mecklenburger Stiere Schwerin(A-Tunier) sowie Fabian Demmin, FSV Rühn (B-Tunier).