Nach der Kommunalwahl : Bröbberow stellt sich später neu auf

von Christian Jäger

20. Juni 2019, 08:28 Uhr

Für den heutigen Donnerstag war die konstituierende Sitzung der Gemeinde Bröbberow nach der Kommunalwahl angekündigt. Ein Blick in den Schwaaner Sitzungskalender verrät allerdings, dass heute keine Sitzung anberaumt ist, sie stattdessen am 3. Juli eingetragen ist. Was stimmt denn nun? Nachgefragt bei Bürgermeister Steffen Marklein. Um ihn nach der Wiederwahl für das Amt zu vereidigen, müssen der 1. und 2. Stellvertreter anwesend sein. Doch die haben beide Urlaub. Deswegen musste die Sitzung verschoben werden.