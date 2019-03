Bützow/Güstrow : Blauröcke treffen sich

von svz.de

04. März 2019, 21:25 Uhr

Ob ein kleiner Verein oder ein großer Kreisverband: Alle müssen einmal im Jahr ihre Mitglieder einladen. Dann geht es um Einnahmen und Ausgaben, Jahresrückblick und Planung. Aber auch um Personen, denn manchmal gibt es Wahlen, bei der Feuerwehr fast immer Ehrungen und Beförderung. Am 16. März, um 9 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Rostock in der Turnhalle „Am Feldrain“ in Dummerstorf statt.