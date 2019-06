Neuendorf : Blaue Latzhosen

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Rundum zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Kulturvereins Neuendorf am Donnerstagabend. Nachdem alle Tische und Bänke weggeräumt, die Grills gereinigt und das Areal am Gemeindezentrum aufgeräumt war, konnten sie sich ein wenig zurücklehnen. Das große Familienfest am Herrentag war wieder ein voller Erfolg. Auch Dank der vielen Gäste, die nach Neuendorf geströmt waren. Alle waren zufrieden. Und natürlich vor allem die Sieger des zehnten Latzhosen-Duells. Die Feuerwehrmänner um Amtswehrführer Ralf Ackerhans, gewannen gegen die Landwirte und Handwerker mit 6:5, und das in ihren dunkelblauen Diensthosen und nicht in roten Latzhosen, wie wir gestern irrtümlich berichteten. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.