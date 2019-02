Rühn : Biber gesichtet

Elfi Harloff sah einen Nager im Wasser schwimmen

von svz.de

10. Februar 2019, 20:21 Uhr

„Vierbeiniger Ingenieur“ wird der Biber auch genannt. Die Indianer nannten ihn „Fleißiger Bruder“. Als eifriger Wasserbaumeister gestaltet sich der Biber seinen Lebensraum selbst. Und nun wurde er auch bei Rühn gesichtet.

Stets achtet er darauf, dass der Eingang zu seiner „Wohnung“ unter Wasser liegt. Gibt dies der Lebensraum nicht her, errichtet er sich einen Damm und reguliert den Wasserspiegel so wie es ihm passt. Der kugelige Wohnkessel hingegen befindet sich über der Wasseroberfläche. Trotz aller Bestandserholungen gehört der Biber immer noch zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. In MV breitet er sich zunehmend aus und macht sich damit nicht immer beliebt. Denn so manche Fläche setzt er unter Wasser.

Auch in unserer Region, speziell rund um Rühn, fühlt der Biber sich offensichtlich zuhause. Im kleinen Bächlein in der Weidenallee Richtung Rühner Wald, direkt am Feldrain, hat er sich seit einiger Zeit niedergelassen. Dicke Äste und sogar Bäume nimmt er einfach ab, ohne zu fragen. Er nagt den Stamm an und bleibt in mühseliger Zahnarbeit dabei, bis der ganze Baum kippt. Dann werden die Äste noch benagt. Er hat sich eine „Bahn“ ins Wasser gebaut und fühlt sich dort sichtbar wohl. Nur zu sehen bekommt man ihn sehr selten. Er hinterlässt nur sichtbare Spuren.

Elfi Harloff aus Rühn hat ihn kürzlich bei einem Sonntagsspaziergang tatsächlich am See ganz in der Nähe von Rühn schwimmen sehen. ,,Ganz leise, und fast hatten mein Freund und ich den Atem angehalten, als wir tatsächlich einen Biber im Wasser, ganz nahe des Ufers, schwimmen sahen. Jedoch tauchte er blitzschnell unter und ward nicht mehr gesehen. Einen toten Biber sahen wird kurz danach weiter im Schilf.“