Bützow : Besuch in der SVZ-Redaktion

Die Blumenkinder und die Eichhörnchen-Gruppe der Kita der Lebenshilfe Bützow kamen mit vielen Fragen und noch mehr Neugier

von Ralf Badenschier

28. Februar 2018, 05:00 Uhr

Große Aufregung herrschte gestern Vormittag in den Räumen der Bützower Zeitung. Die Redakteure hatten Besuch von den Blumenkindern und der Eichhörnchengruppe der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe Bützow. Wie entsteht eigentlich die Zeitung? Das wollten die Jungen und Mädchen ganz genau wissen, ließen sich alles zeigen und stellten neugierig Fragen.

Wie die Bilder in die Zeitung kommen, wollte beispielsweise Florian wissen. Wie die Rätsel auf den Seiten entstehen, fragte Melina. Manchmal seien die schwierig. Kerstin Jannott, Gruppenleiterin der Blumenkinder, findet es schade, dass bei manchen Rätseln die Lösung auf der Seite stehe. „Selbst in diesem Alter sind die Kleinen schon clever. Die finden die Lösung, ohne zu rätseln.“ Ob die Redakteure auch über Hochzeiten berichten, wollte Nina wissen. Wie viele Menschen lesen die Zeitung eigentlich? Und wie viele als E-Paper? Das fragte Carolin. „Wie kommt ihr auf die Themen?“, fragte Finian. Und wie wir an die Informationen kamen, dass am Wochenende in Schwaan ein Hund ausgesetzt wurde, fragte Florian. In einem war sich die Gruppe sicher: Das war sehr gemein vom Besitzer!

Während Redakteur Christian Jäger die Fragen der Kinder beantwortete und die Grüße der Kleinen aufnahm, zeigte Ralf Badenschier den Jungen und Mädchen am Computer, wie Artikel auf einer Seite entstehen. Und das ganz praxisnah. Denn die Mädchen und Jungen der beiden Gruppen durften mitentscheiden, was in diesen Artikel mit erscheint. Nämlich die beiden Maskottchen des Zeitungsprojektes: Piet und Paula. Jeweils vier Zeichnungen der Ente und des Wals gab es zur Auswahl. Und dann wurde abgestimmt, welche beiden Zeichnungen hier ihren Platz findet. Die Blumenkinder entschieden sich für Paula mit dem Fragezeichen. Denn schließlich hatten sie selbst viele Fragen mitgebracht. Die Eichhörnchengruppe wählte anschließen den fröhlichen Wal Piet, denn schließlich konnten die Vorschulkinder mit ganz vielen neuen Erkenntnissen den Weg zurück in die Kita aufnehmen.