Bützow : Bauern kämpfen an zwei Fronten

Ernteergebnisse deutlich unter dem Durchschnitt – ständige Feldbrandgefahr.

von Ralf Badenschier

04. Juli 2018, 10:00 Uhr

Landwirte und Feuerwehrleute an einer Front: Nicht nur, dass die Ernte diesmal ohnehin äußerst bescheiden ausfällt, fast täglich brennt es auf den Feldern. Bei anhaltend extremer Trockenheit reicht ein Steinschlag am Mähwerk und Funken setzen ein Feld in Brand, schlimmstenfalls auch noch den Mähdrescher. Viel können die Landwirte nicht tun, um die Gefahr einzudämmen. „Aber wir fahren grundsätzlich mit einem 10 000-Liter-Wassertank aufs Feld“, sagt Manfred Bissa von den Agrarhöfen Göllin/Laase. Er sagt auch: „Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht.“

Dabei gehe es weniger darum, die Ernte zu retten, sondern an erster Stelle darum, Menschenleben, Technik und Gebäude zu schützen, erklärt Thomas Finck, der Vorstandsvorsitzende der Agrargemeinschaft Kritzkow/Hohen Sprenz. Auch Traktoren müsse man in der Nähe haben. Einzige Chance: Mit der Scheibenegge oder dem Pflug dem Feuer die Nahrung nehmen und somit den Brandherd eindämmen. Die Kritzkower Landwirte wissen, wovon sie reden: Am Sonntag hatten bei Zehlendorf 25 Hektar in Brand gestanden. Etwa 13 Hektar Gerste verbrannten, die andere Hälfte war bereits abgeerntet. „Vier Landwirte kamen mit Traktoren zur Hilfe, ohne dass wir sie gerufen hatten“, berichtet Finck und fügt hinzu: „Ich bin sehr angetan, dass es unter den Landwirten noch so klappt.“ Auch die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen.

„Einen Feldbrand zu löschen ist praktisch nicht möglich“, sagt Mark Gerion, Wehrführer in Kritzkow. Zumal auch Sölle und Teiche leer seien. Nur in enger Zusammenarbeit mit Landwirten könne der Brand eingedämmt und Schlimmeres verhindert werden. „Das hat vorbildlich geklappt“, bestätigt Kritzkows Wehrführer. „Ist ’n heißes Jahr“, stellt Gerion fest und gesteht, dass er einigermaßen Bammel vor dem habe, was in den nächsten Tagen noch passieren könnte, da Regen weiterhin nicht in Sicht ist.

Denn bei aller Einsatzbereitschaft: Auf den weitläufigen Feldern fehlt den Brandschützern einfach das Wasser. „Da heißt es dann für die Kameraden, sparsam zu arbeiten“, sagt Ralf Ackerhans, Amtswehrführer im Amt Bützow-Land. Denn nur die Wehren von Klein Sien, Bützow und Tarnow hätten Fahrzeuge mit größeren Wassertanks von 1000 Litern und mehr. Einige andere Wehren haben nur 600 oder 800 Liter an Bord. Die wären bei vollem Einsatz innerhalb von knapp zwei Minuten verbraucht. „Deshalb muss gezielter das Wasser eingesetzt werden“, sagt Ralf Ackerhans. Prüzen, Boldebuck, Reimershagen – allein am Montag mussten Feuerwehren in der Region gleich dreimal zu Feldbränden ausrücken.

In dieser Situation geraten die durch die Dürre verursachten Ernteverluste fast ins Hintertreffen. „Die Gerste ist ganz schwach, die Körner sind klein, die Bestände dünn“, resümiert Thomas Finck die ersten Erntetage.

„Wir haben 36 bis 51 Doppelzentner je Hektar bei der Wintergerste eingefahren“, sagt Manfred Bissa von den Agrarhöfen und Vorsitzender des Bauernverbandes Bützow. Im Vorjahr seien es im Schnitt 72 Doppelzentner gewesen. An anderen, besseren Standorten hätten die Landwirte des Verbands in diesen Tagen 50 bis 60 Doppelzentner gedroschen. „Die hatten im Vorjahr aber auch 90 Doppelzentner. So betragen die Ernteverluste 30 bis 50 Prozent“, rechnet Manfred Bissa auf.

Doch das sei nur die halbe Wahrheit. „Wir haben kein Futter mehr. Wir müssen schon zufüttern“, erklärt Manfred Bissa, dessen Betrieb Mastrinder hält. Schlimmer dran seien die Milchviehbetriebe, die noch mehr auf den Futterschnitt angewiesen seien. Die Getreideernte hätten die Bauern schon abgeschrieben. Wie es mit Raps und Mais weitergeht, müsse man sehen. „Noch hält sich der Mais, aber wie lange noch?“, fragt Manfred Bissa. Die Situation schlage im Herbst auf andere Branchen durch, befürchtet der Verbandsvorsitzende. „Die Landwirte werden nicht investieren können, wenn die Verluste zu hoch ausfallen“, macht Manfred Bissa den Einfluss einer schlechten Ernte auch für andere Branchen deutlich.