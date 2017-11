Bützow : Ausgetretene Pfade aufnehmen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Ralf Badenschier

erstellt am 07.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Die Kirchenplatz in Bützow fristet seit Jahren ein trostloses Dasein. Das Areal wurde zwar in den Jahren 2000/2001 ausgebaut. Nach der Neubepflanzung hatte der Kirchenplatz aber nie eine richtige Chance gehabt, sich zu entwickeln. Fußgänger nutzten nicht nur die vorhandenen befestigten Gehwege, sondern gingen auch über die unbefestigte Fläche, der Rasen konnte sich nie richtig entfalten, vielmehr wuchs nur das Unkraut. Und der Tornado vor zweieinhalb Jahren gab dem Platz dann den Rest. Fast alle Bäume wurden entwurzelt. Doch das alles soll sich nun ändern. Der Kirchenplatz soll grundhaft neu gestaltet werden. Rund 180 000 Euro werden dafür in die Hand genommen Die Baustelle ist eingerichtet. Wann jedoch der Kirchenplatz in neuem Glanz erstrahlt, dass kann heute noch keiner sagen.

Ein Blick hoch oben vom Dachreiter zeigte die ausgetretenen Pfade der Menschen. Und genau diese Draufsicht bildete vor über einem Jahr die Grundlage für den Gestaltungsplan des neuen Kirchenplatzes. Das Ziel war von Anfang an klar: Der historische Platz soll wieder ein würdiges Aussehen im Schatten der altehrwürdigen Stiftskirche bekommen. Gepflanzt werden sollen jetzt nicht nur neue Bäume, sondern auch Rasenflächen werden angelegt. Dabei sollen mit kleinen Erhöhungen und Sitzgelegenheiten die Menschen auf dann angelegte Wege geleitet werden. Hinzu kommen einige wenige Spielgeräte. So soll der Platz nicht nur eine grüne Oase werden, sondern auch zum Verweilen einladen.

Insgesamt forderten im Sommer sieben Firmen die Ausschreibungsunterlagen an. Drei Unternehmen gaben dann ein Angebot ab. Letztlich entschieden sich die Stadtvertreter für die Lilie Tief- und Straßenbau GmbH aus Gnoien. Die Arbeiten werden mit Fördermitteln für Tornadoschäden über das Maßnahmeprogramm der Stadtsanierung realisiert.

Jetzt hänge es vom Wetter ab, wann die Bauarbeiten wirklich starten können und wie lange sie dauern werden. „Wenn es zu feucht ist, können keine Steine verlegt werden“, sagt Bützows Bauamtsleiterin Doris Zich.

Die Neugestaltung des Kirchenplatzes solle auch dazu beitragen, den Pflegeaufwand für die Beschäftigten des Bauhofes zu verringern. Deshalb ging es bei den Planungen für die Neugestaltung des Kirchenplatzes vor über einem Jahr auch um seit Längerem angestrebte Veränderungen auf dem Hof des Rathauses. So sollen unbefestigte Flächen mit Pflaster befestigt werden, einschließlich mit Blindenleiteinrichtungen, sagt Doris Zich. Sprich: die weißen gerillten Plastersteine. Doch diese Arbeiten werden erst im nächsten Jahr in Angriff genommen. Deshalb ist auch noch keine Entscheidung darüber getroffen, wie der hintere Eingangsbereich des Rathauses gestaltet wird. Vor einem Jahr war zum Beispiel ein Glasdach im Gespräch. Doch eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen.