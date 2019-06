Satow : Auftakt zur 800-Jahr-Feier

von svz.de

21. Juni 2019, 05:00 Uhr

In der Gemeinde Satow beginnt morgen die 800-Jahr-Feier. Eine ganze Woche lang, bis Sonntag, 30. Juni, gibt es ein umfangreiches Programm.

Los geht es morgen mit einer Festveranstaltung in der Mehrzweckhalle. Der Eröffnung durch den Bürgermeister folgt ein Festprogramm mit zahlreichen Mitwirkenden aus dem Ort. Am Sonntag hält der Verein „Lebendige Steine“ von 10 bis 18 Uhr im Park um die Kirchruine einen „Satower Jahrmarkt“ ab. Zwischen 11 und 12 Uhr gibt es einen Festumzug durch Satow. Ab 14 Uhr folgen drei Programmbeiträge in der Kirchruine. Passend zum Festwochenauftakt gibt das Theater in der alten Schule (ThiaS) um 19 Uhr einen Vorgeschmack auf sein neues Stück.

In der kommenden Woche folgen zahlreiche weitere Veranstaltungen. Ein Höhepunkt wird dabei der kommende Sonnabend sein. Am 29. Juni treten bei der „NDR-Sommertour“ von 19 bis 23 Uhr Michael Schulte und Jonas Monar sowie eine Partyband auf die Bühne.