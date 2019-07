Eickelberg : Auf Reisen starke Frauen kennengelernt

Familie Wendt bestreitet abwechslungsreiches Programm in der Kunstkirche.

von Onlineredaktion

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Sie stehen bereits zum zweiten Mal in der Eickelberger Kunstkirche vor Publikum, lesen und erzählen ihre Geschichten. Aufgeregt sind sie erneut. Ob auch die hinteren Reihen alles hören?

Die Aufregung ist völlig unbegründet. Unter dem Motto „Starke Frauen“ erzählt Marika Wendt von Frauen, die sie auf ihren Pferde-Reisen in der Mongolei, in Russland und in Marokko kennengelernt hat. Marikas Mutter Heidi Wendt, Autorin ihrer „Bitte wend(t)en“-Geschichten, erinnert sich an ihre eigene Mutter als starke Frau, Ehemann Jürgen Wendt hat auch einen Beitrag vorbereitet.

Am beeindruckendsten sind die Geschichten Marika Wendts mit beeindruckenden Bildern. Sie erzählt, wie sie in Russland die Gastfreundschaft einer Rentnerin genoss und wie diese zuhause aus Schafwolle Filzstiefel für die trockenen, kalten Winter herstellt. Sie zeigt, wie die alte, sehr rüstige Frau in sehr bescheidenen Verhältnissen lebt und sich von Tieren und dem Garten ernährt. In der Mongolei wurde zur Feier des Besuchs eine Ziege geschlachtet, die Marika mit den Mongolinnen zubereitete. Die Familien dort sind Nomaden. Die Kinder leben in der Schulzeit im Internat. Zu Marikas Reisezeit hatten sie gerade Ferien.

In Marokko machte Marika Erfahrungen mit Hamam-Behandlungen. Die Deutsche ist verstaubt und verschwitzt, dennoch nimmt sich die Marokkanerin der gründlichsten Körperreinigung an, die Marika je erlebt hat. Mit Bildern konnte Marika hier nicht aufwarten, dafür lieferte sie eine sehr genaue und amüsante Beschreibung.

Marika Wendt verstand es, die Besucher in der Eickelberger Kunstkirche mit ihrer humorvollen Weise in den Bann zu ziehen. Einige Geschichten allerdings rührten die Zuhörer sehr und waren hinterher noch Gesprächsstoff. Marika Wendt erntete viel Beifall und Anerkennung für diesen hervorragenden Vortrag. Mutter Heidi und Vater Jürgen Wendt unterstützen ihre Frauenpower und lesen zwischendurch selbst geschriebene Kurzgeschichten.

Heidi Wendt erzählt von ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter sowie der tragischen Flucht aus Schlesien und Ostpreußen und des Ankommens in Mecklenburg. Wenn bei Marika oft ein Lachen die Kirche erhellte, herrschte nach diesen beiden Erzählungen gerührtes Schweigen. Das macht Jürgen Wendt aber wieder wett, indem er mit seiner amüsanten Geschichte „Starke Frauen“ diesen Vortragsabend abschließt.