Reagiert : Auch in Zernin wird informiert

von Ralf Badenschier

12. Juli 2019, 11:00 Uhr

Kommunalpolitisch abgehängt fühlt sich Günter Triebs in Zernin, wie wir am Montag berichteten. Er begründet das damit, dass zum Beispiel Sitzungen der Gemeindevertretungen nicht mehr durch Aushänge angekündigt werden. Tarnows Bürgermeister Ingo Sander bestätigte, dass die Gemeindevertretungen laut Hauptsatzung im Internet über das Ratsinformationssystem des Amtes unter www.buetzow.de angekündigt werden.

Das möchte Erich Boddien so nicht stehen lassen. Im Mai wurde der Zerniner in die Gemeindevertretersitzung gewählt. In Zernin habe es in der Vergangenheit Aushänge geben. Für öffentliche Bekanntmachungen gibt es dafür zwei Kästen in Zernin. Christa Ahrens habe sich darum gekümmert, sagt Erich Boddien. Auch die konstituierende Sitzung war zumindest in dem Schaukasten in der Bützower Straße angekündigt worden. „Wir werden uns künftig zwei Ausdrucke anfertigen lassen und Christa Ahrens wird diese weiterhin aushängen“, erklärt Boddien.