Güstrow : Artrock-Legende auf Jubiläumstour

Stern Combo Meißen im März im Güstrower Theater. Außerdem Kabarett, Jazz und Irisch-Dance-Show

26. Februar 2019, 19:50 Uhr

Mit einer Travestieshow „Täuschungsmanöver“ endet das März-Programm im Güstrower Ernst-Barlach-Theater am 29. und 30. März frech, sexy und glamourös, aber mit Stil und Niveau. Und wie immer in Güstrow ist das Interesse groß. Nur wenige Einzelkarten stehen noch zur Verfügung.

Frech und frisch beginnt der Monat am Freitag, 1. März, mit der Irish-Dance-Show. „Celtic Rhythums“. Angekündigt werden elektrisierende und dynamische Rhythmen, große Lebendigkeit und Authentizität. Weiter geht es am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, mit dem Märchen „Frau Holle“ und der Bühne Morgenstern aus Oldenburg. Anschließend kommt Reinhard Pandtke mit einer digitalen Multivisionsshow am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, ins Theater. Der Weltenbummler berichtet über seine 6000 Kilometer lange Tour mit dem Fahrrad von Vancouver nach Halifax – einmal quer durch Kanada.

Von Schuberts „Unvollendeten“ bis zu Bachs „Musikalischem Opfer“ reicht das Programm des Philharmonischen Konzertes am Freitag, 8. März, Beginn 19.30 Uhr. Gast ist die Soloobistin des Deutschen Symphonie-Orchesters, Viola Wilmsen.

Mit einem Konzert zum 55. Bühnenjubiläum kommt die Stern-Combo Meißen am Sonnabend, 9. März, um 19.30 Uhr ins Güstrower Theater. Die 1964 von Bandchef Martin Schreier und Manager Detlef Seidel in Meißen gegründete deutsche Artrock-Legende will dieses Jubiläum mit ihren Fans und Freunden feiern. Erinnert sei an das legendäre Konzeptalbum „Weißes Gold“ von 1978.

Musikalisch auf ganz anderer Wellenlänge sind die Macim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 10. März, 19.30 Uhr. Jener Klangkörper lässt das musikalische Erbe der Kosaken in Westeuropa und Skandinavien auf technisch brillantem Niveau wieder aufleben. Maxim Kowalew sieht es bis heute als seine Aufgabe, die schönen russischen Melodien zur Freude des Hörers erklingen zu lassen.

Nur noch Restkarten gibt es für die Vorstellung der Distel unter dem Titel Zirkus Angela, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Damit küsst die Distel die alte Tradition des Nummernkabaretts wach.

Kästner & Tucholsky – zwischen den Stühlen heißt das Programm mit Hans-Peter Hahn und Peter Körner am Mittwoch, 20. März, 15 Uhr. Ihr neues soll ihr letztes Programm sein. Hans-Peter Hahn und Peter Körner haben in alten Aufzeichnungen geblättert und präsentieren in ihrem neuen und letzten Programm einige ihrer Texte.

Pro An(n)a heißt ein Stück über Essstörung von Marzena Rylko, mit dem die Uckermärkische Bühne Schwedt am Donnerstag, 21. März, 10 Uhr, nach Güstrow und sich insbesondere an Schüler wendet.

Im Theaterfoyer gibt es am Sonnabend, 23. März, 19.30 Uhr Jazz und mehr mit dem Andreas Pasternack-Trio. Dazu gibt es keine reguläre Bestuhlung, sondern vorrangig Stehplätze.

Einen Tag später, am 24. März, 15 Uhr, kommt Johnny Hüberner mit einem Theaterabenteuer für Kinder ab acht Jahren am Sonntagnachmittag. Bei dem Piratenabenteuer sitzen die Zuschauer mit auf der Bühne – sind also ganz nah am Geschehen.