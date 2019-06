von svz.de

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Vorstand des Anglervereins „Gut Fang“ Kurzen Trechow lädt morgen ab 9 Uhr zum Arbeitseinsatz am See ein. Es sind Ausbesserungsarbeiten an den Stegen vorgesehen und es soll Unrat beseitigt werden. Der Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme. Der Verein zählt derzeit rund 55 Mitglieder und plant neben einem Sommerfest in diesem Jahr auch ein Kindercamp.