Schwaan : Amtsausschuss tagt am Montag

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Nach der Kommunalwahl im Mai sind noch immer nicht alle Ausschüsse gegründet worden. Zu seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl kommt der Amtsausschuss des Amtes Schwaan am Montag, 22. Juli, im Rathaus, Kirchenstraße 5 in Schwaan, zusammen. Der Amtsvorsteher wird gewählt und vom Ältesten vereidigt. Dieser verpflichtet die Mitglieder des Amtsausschusses Schwaan. Anschließend werden die beiden stellvertretenden Amtsvorsteher gewählt. Das Gremium muss am Montagabend auch einen Delegierten zur 17. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds wählen. Außerdem wird der Tagesordnung zufolge über verrohrte Gewässer, also landwirtschaftliche Vorfluter, geredet.