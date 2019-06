Bützow : Am 15. Juni gemeinsam pilgern

von svz.de

Pilgern im so genannten Pastoralen Raum der katholischen Kirch ist am Samstag, 15. Juni, möglich. Um 8.30 Uhr ist Treffpunkt auf dem Kirchplatz Bützow zur Bildung von Fahrgemeinschaften zur Weiterfahrt nach Dargun. Dort findet um

10 Uhr das Morgengebet in der Kapelle in Dargun statt. Die Wanderung führt über 15 Kilomter über Schorrentin, Mittagspicknick – jeder nehme sich etwas mit – nach Neukalen. Gegen 14.30 Uhr ist die Besichtigung der Kirche geplant. Anschließend gibt es Kaffee im Gemeindesaal. Die Pilger werden zu ihren Autos nach Dargun zurückgebracht. Anmeldung bis zum 9. Juni im Pfarrbüro, Telefon 038461/917 67 oder auf den ausgelegten Listen.