Rühn : Adventsmarkt im Kloster

Zum zwölften Mal wird es im Klosterensemble weihnachtlich

von Onlineredaktion pett

11. Dezember 2019, 16:56 Uhr

Und da ist das Dutzend auch schon voll, die Veranstaltung längst zur Tradition geworden. Der Klosterverein Rühn lädt am Wochenende zum 12. Adventsmarkt auf das Klostergelände ein. Zwei Tage lang, jeweils ab 10 Uhr, wird es alles für das große Fest, für die Unterhaltung und gegen den Hunger geben.

Mehr als 60 Händler haben sich angemeldet, die ihre Waren anbieten. Der Verein achtet dabei stets auf Qualität und Handwerk, „Basar-Charakter“ hat der Adventsmarkt nicht. Außerdem können Tannenbäume erstanden werden. Und die Kleinen können in der Zeit der Märchentante lauschen oder Leckereien backen. Zudem werden stündlich Führungen durch das Kloster angeboten und die dort ansässigen Werkstätten und Kreativateliers sowie die Klosterschänke haben geöffnet.

Am Sonntag wird dann zum Konzert in die Winterkirche geladen. „Amazing Gospel“ heißt es ab 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an tickets@klosterverein.de, per Telefon unter 0174/940 95 64, in der

Klosterschänke Rühn, der Buchhandlung am Markt in Bützow oder am Infostand beim Adventsmarkt.