Ein Leserfoto aus dem Wald.

von svz.de

19. November 2018, 07:07 Uhr

Die Landschaft in heruntergefallenes Laub gehüllt, derzeit kein seltener Anblick – aber immer wieder schön. Das findet auch SVZ-Leser Ralph Guthmann, dem dieser Schnappschuss an einem kleinen Waldsee bei Niegleve gelang. Haben Sie auch solch ein schönes Foto geknipst? Dann her damit: Mailen Sie das Bild einfach an buetzow@svz.de.