von Ralf Badenschier

19. August 2019, 06:39 Uhr

Achtung Autofahrer! Ab heute müssen diese den Parkplatz am Schloss meiden. Denn der Platz wird für die Schausteller benötigt. Die fangen heute mit dem Aufbau ihrer Fahrgeschäfte sowie der Vergnügungs- und Versorgungsstände an. Vorbereitungen für die dreitägigen 25. Bützower Gänsemarkttage, die am Freitag beginnen werden.