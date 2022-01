Vor zehn Jahren : Zwei Investoren geben Bützow eine Absage

Eine Druckerei für Verpackungsmittel und ein Pizza-Hersteller wollten vor zehn Jahren in Bützow viele Arbeitsplätze schaffen. Doch der Traum platzte.

Bützow | Ernüchterung in Bützow. Eine deutsch-holländische Investorengruppe teilte mit, dass sie von ihrem Vorhaben, im Bützower Gewerbegebiet eine Druckerei zu errichten, Abstand nimmt. „Traum von 100 Arbeitsplätzen geplatzt“ titelte SVZ deshalb vor zehn Jahren. So viele Arbeitsplätze hatte der Investor in Aussicht gestellt, die geschaffen würden. Auf 30.0...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.