Zweckverband spült Leitungen : Keine Angst vor Geräuschen im nächtlichen Schwaan

Der Zweckverband Kühlung nutzt die Straßenbaumaßnahmen in Schwaan, um Abwasserleitungen zu inspizieren und zu spülen.

Schwaan | Schwaaner, die ab Sonntag nachts von Geräuschen in der Stadt wach werden und Gestalten sehen, die sich am Abwasserkanal zu schaffen machen, müssen sich nicht wundern. Es handelt sich um Mitarbeiter des Zweckverbandes Kühlung, die in besonderer Mission unterwegs sind. Der Verband nutzt die jetzt begonnenen Bauarbeiten an den Landesstraßen für eine R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.