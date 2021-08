Laase : Ein Fest rund um die Kirchhoflinde

Am 14. August findet die nächste Veranstaltung anlässlich des Kirchenjubiläums in Laase statt. Verschiedene Aktionen wie ein Mal- und Fotowettbewerb sind geplant.

Laase | Weiter geht es im Jubiläumsjahr rund um die Laaser Kirche. Am Sonnabend, 14. August, wird zum nächsten Höhepunkt eingeladen. Unter dem Motto „Das heilige Holz“ wird diesmal die Kirchhofslinde von Laase in den Mittelpunkt des Festes gerückt. Ein buntes Programm zum einen Sie ist etwas ganz Besonderes, diese 700 Jahre alte Linde. So manch einer ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.