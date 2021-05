Polizeikontrolle in Bützow : Zu schnell durch die Neue Bahnhofstraße

Die Bützower Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit. Gleich 26 Autofahrer wurden von den Beamten gestoppt.

Bützow | Da waren einige schneller als die Polizei erlaubt. Gleich 26 Autofahrer wurden am Montag in der Neuen Bahnhofstraße in Bützow von der Polizei gestoppt, weil sie mit einem höheren Tempo als den dort zugelassenen 30 Stundenkilometern unterwegs waren. Ein Fahrzeugführer muss auch ein Bußgeld zahlen, weil er mehr als 21 km/h zu schnell war. Seit Anfang...

