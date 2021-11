Zernin : Die Heinz-Tomate war nicht der große Schrei

Heinz Wittstock war Biobauer. Als Rentner verlagerte er den Bioanbau in den Garten. Dabei ist die Tomatenzucht seine Leidenschaft. Er erntet Tomaten bis an den Frost hinein, also noch jetzt im November.

Zernin | Er kommt aus dem Garten und zeigt triumphierend seiner Frau einen Korb voller Tomaten. Dabei ist jetzt Mitte November und die Tomatenernte eigentlich schon längst vorbei. Doch die Tomatenzucht ist eine Leidenschaft von Heinz Wittstock. Dank seiner besonderen Pflege und Aufmerksamkeit bekommen die Wittstocks bis in den tiefen Herbst hinein eine reichha...

