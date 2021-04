Zernin : Auf das Warten folgt das Warten

Der Zerniner Norbert Mierswa ärgert sich, dass es im Endspurt des Breitbandausbaus so lange dauert.

Zernin | Mal wieder Ärger in Sachen Breitbandausbau. Der Unmut ebbt seit Jahren nicht ab. Unser Leser Norbert Mierswa wandte sich an die Redaktion. Bei ihm in Zernin seien die Arbeiten zum Verlegen des Glasfasernetzes schon lange abgeschlossen. Im Dezember habe er bereits einen „Kasten“ ins Haus bekommen. „Aber seither ist Ruhe“, sagt Norbert Mierswa und kann ...

