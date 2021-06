Zehn Minuten : Ein Stück DDR auf dem Spielplatz in Zeez

Hier steht ein Relikt aus alten Zeiten: Ein DDR-Kletterpilz macht zwischen all den modernen Geräten eine gute Figur.

Zeez | Ein weiser Mensch hat mal gesagt: „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ Wie wahr. Und so stehe ich in Zeez und halte Ausschau nach Pferden, finde aber keine. Dabei bin ich doch extra zum Andalusierhof gekommen, um hier ein paar der schönen Tiere zu fotografieren. Doch denen ist es in der prallen Sonne wohl auch zu warm. Der Dre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.