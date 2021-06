Zeez : Storch-Küken müssen schnell kräftig werden

So wenig Störche wie noch nie sind in den Altkreis zurückgekehrt. Dafür waren sie im feuchten Frühjahr besonders brutfreudig. Auch in Zeez gibt es Nachwuchs.

Zeez | Das Storchenjahr 2021 ist für Stefan Kroll bislang eine emotionale Achterbahnfahrt. Zunächst gab es Verzögerungen bei der Rückkehr der Störche. Denn gerade die so genannten Ostzieher, die bevorzugt Mecklenburg-Vorpommern ansteuern, hatten auf ihrer Route aus den wärmeren Gefilden über den Balkan zurück nach Deutschland fast durchgehend mieses Reisewet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.