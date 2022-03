Weltgebetstag der Frauen : Die Hoffnung ist der Plan für die Zukunft

Der Weltgebetstags der Frauen stellt am Freitag um den ganzen Erdball herum in den Gottesdiensten Hoffnung in den Mittelpunkt. Veranstaltungen finden auch bei uns in der Region statt.

Bützow/Güstrow | Seit mehr als 90 Jahren schon wird am ersten Freitag im März eines jeden Jahres auf der ganzen Welt der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Es hat Tradition, dass jedes Jahr ein anderes Land diesen Gebetstag entwickelt. In diesem sind es Frauen aus England, Wales und Nordirland. „Zukunftsplan: Hoffnung“ ist das Leitmotiv 2022. Bibeltext über Hoffnun...

