Rühn : Weihnachtsdeko aus dem Vorgarten geklaut

Rühnerin Petra Jörn ärgert sich über dreisten Diebstahl

Rühn | In vielen Vorgärten glitzert und leuchtet es in diesen Tagen. Auch ganze Häuser sind zur Adventszeit dekoriert. Petra Görn hat ihren Vorgarten ebenfalls zum Weihnachtsfest geschmückt. Oder besser gesagt: hatte. Denn ihre Deko wurde gestohlen. Die Rühnerin ist darüber mächtig sauer, wie sie am SVZ-Telefon erzählt. Am Freitag sei noch alles da gewese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.