Bützow : Was passiert mit der Rühner Straße 9?

Das denkmalgeschützte Haus ist seit einigen Tagen eingezäunt und ein Termin mit der Unteren Denkmalbehörde steht an.

Bützow | Seit einigen Tagen ist das Haus Rühner Straße 9 umzäunt. Was soll mit dem Denkmal passieren? Bürgermeister Christien Grüschow weiß nur, dass es am 21. April einen Termin des Eigentümers mit der Denkmalschutzbehörde des Landreises geben soll. Eigentümer ist das Kaufhaus Stolz. Das Unternehmen möchte dazu vorerst keinen Kommentar abgeben, so Uwe Hornung...

