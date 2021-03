Warnow : Wie weiter mit der Schule Warnow?

Passieren muss etwas, das steht fest. Ein Nutzungskonzept soll nun weitere Planungen zur Sanierung anschieben

Warnow | Mehr als 55 Jahre hat die Schule in Warnow auf dem Buckel. Angefangen als Polytechnische Oberschule hat sie inzwischen den Status einer „Kleinen Grundschule auf dem Lande“ und befindet sich in Trägerschaft des Amtes Bützow-Land. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Deswegen werden nun Pläne geschmiedet, um es wieder auf Vordermann zu bringen. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.