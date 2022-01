Corona-Pandemie : Warnow-Klinik Bützow veranstaltet zweiten Impftag

Am 12. Januar können sich alle Interessierten in der Sporthalle Rühner Landweg einen Piks gegen das Coronavirus abholen.

Bützow | Die Warnow-Klinik Bützow veranstaltet am Mittwoch,12. Januar, in der Sporthalle Rühner Landweg in Bützow wieder einen Impftag, informiert Johanna Siebernik von der Warnow-Klinik. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Geimpft wird von 9.30 bis 17 Uhr. Alle nötigen Unterlagen können direkt vor der Sporthalle ausgefüllt werden. Geimpft werden könn...

