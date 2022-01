Impfaktion in Bützow : Warnow-Klinik bietet Corona-Schutzimpfungen an

Am Mittwoch, 12. Januar, findet eine zweite Impfaktion in Bützow statt, die von der Warnow-Klinik organisiert wird.

Bützow | Deutschland krempelt die #Ärmelhoch – jede Impfung zählt! Unter diesem Motto lädt die Warnow-Klinik Bützow am Mittwoch, 12. Januar, zum zweiten Impftag ein. Ohne Termin kann sich jeder ab zwölf Jahren in der Sporthalle am Rühner Landweg eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus abholen, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort ab 9.30 Uhr. Bei der ersten A...

