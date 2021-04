Warnow : Eddie, ein Lebensretter auf vier Pfoten

Die Warnowerin Heike Thöne lässt ihren Basset Hound zum Personenspürhund ausbilden.

Warnow | Wer in Warnow wohnt und sieht, wie Heike Thöne von ihrem Hund Eddie an der Leine durchs Dorf gezogen wird, muss sich nicht wundern. Es ist nicht so, dass sie ihren Basset Hound nicht im Griff hat. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie gerade mit ihm übt und der Vierbeiner dabei ist, eine Person aufzuspüren. Manchmal versteckt sich ihr Lebenspartner n...

