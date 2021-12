Tödliches Unglück in Schwaan : Wanderer rutscht Böschung hinab und fällt in eiskalte Warnow

Ein tragisches Unglück hat sich am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Schwaan ereignet.

Schwaan | Am zweiten Weihnachtsfeiertag erlitt ein Wanderer in Schwaan offenbar einen Herzinfarkt, rutschte eine Böschung hinab und fiel in die eiskalte Warnow. Es schloss sich ein großer Rettungseinsatz an, bei dem neben der Feuerwehr unter anderem auch ein Intensivtransporthubschrauber aus Rostock eingesetzt wurde. Helfer brachten den 72-Jährigen ins Krank...

