Bauarbeiten in Bützow : Reparatur der Wallstraßen wohl um mindestens zwei Jahre verschoben

Geplante Investitionskosten für das Bauvorhaben von 60.000 Euro wurden eingespart, um Finanzetat 2022/23 auszugleichen.

Bützow | Die Sanierung der Bützower Altstadt soll in den nächsten Jahren beendet werden. Seit fast 30 Jahren sind große Teile der Innenstadt Sanierungsgebiet. Das führt aber auch dazu, dass nicht mehr alles ganz neu ist, was in den ersten Jahren in Schuss gebracht wurde. Dazu gehören auch die Wallstraßen. Deshalb sollten dort Reparaturarbeiten stattfinden. Doc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.