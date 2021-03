Bützow : Virtuelle Debatte zum Bürgerhaushalt

Am Mittwoch, 17 Uhr, kann jeder mithören und Fragen stellen, wenn Uni-Professor und Bürgermeister Ergebnisse diskutieren

Bützow | Eine Skateranlage am Jugendclub Domizil, die Aufwertung des Wanderweges in der Vierburg, Verkehrsberuhigung in den Wallstraße und ein Ort zum Ankommen an der Elefantenbrücke. Das sind die vier Siegerprojekte des 1. Bützower Bürgerhaushaltes. Bützow ist Vorreiter im europaweiten Projekt „EmPaci - Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Reg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.