Das ist los am Wochenende : Geflügelschau, Kirchen-Jubiläum, Kunst und Musik

Am Wochenende gibt es in der Region Bützow/Güstrow wieder allerhand zu erleben.

Bützow/Güstrow/Schwaan | Unterschiedlicher könnten die Veranstaltungen am Wochenende kaum sein. Für jeden Geschmack dürfte da etwas dabei sein. Wir geben einen Überblick. Kirchenjubiläum 600+1 in Laase „Du sollst Dir kein Bild machen“, so lautet der Titel der siebten Jubiläumsveranstaltung „600+1“ der Laaser Kirche. Katharina von Stralendorff und ihr Team laden wieder i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.