Veranstaltungstipps in Region : Das gibt es im Landkreis Rostock am Wochenende alles zu erleben

Das Angebot im Landkreis Rostock reicht vom Jahrmarkt über Kunst bis zu Oldtimern

Bützow | Vom kulturellen Lockdown ist inzwischen nur noch wenig zu spüren, das Leben nimmt nach der Corona-Zwangspause wieder Fahrt auf. Auch an diesem Wochenende gibt es in der Region allerhand zu erleben. Wir geben einen Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vergnügungspark Alberti am alten Hafen An diesem Freitag, 23. Juli, startet auf dem Par...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.