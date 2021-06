Vandalismus in Bützow : Unbekannte reißen Baum aus der Erde und werfen ihn in die Warnow

Die junge Linde aus der Partnerstadt Bremen-Osterholz wurde gefunden und an einem anderen Ort wieder eingepflanzt.

Bützow | Wolfgang Pfannenschmidt ist ganz aufgeregt, als er in die Redaktion kommt. Als er dieser Tage an der Warnow an der Elefantenbrücke vorbeiging, musste er feststellen, dass eine der beiden Linden aus dem Pflanztopf verschwunden war. Die beiden Bäume waren im vergangene Jahr zum Tag der Deutschen Einheit von Bützows Partnerstadt Bremen-Osterholz für die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.