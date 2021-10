Bützow : Stadt sagt Vandalen nach Schmierereien den Kampf an

Schäden erreichen mittlerweile einen fünfstelligen Eurobetrag. Stadt kündigt konsequentes Vorgehen gegen Täter an.

Bützow | Am Montag hatten Mitarbeiter des Bauhofes die Sonnenbänke am Ort das Ankommens an der Elefantenbrücke in Bützow aufgebaut. Am Montagabend berichtete Stadtvertreter Mathias Wolschon, dass der Platz am Nachmittag bereits total vermüllt war. Und drei Tage später waren die neuen Stadtmöbel, die schon nach wenigen Stunden so viele Menschen erfreuten, mit F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.