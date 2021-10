Nur ein Feuerwehreinsatz : Sturmtiefs ziehen vorbei: Region Bützow/Schwaan kommt glimpflich davon

Obwohl es blitzte, stürmte und phasenweise Platzregen einsetzte, musste nur die Gölliner Wehr ausrücken.

Bützow/Schwaan | Erst die Unwetterereignisse am frühen Donnerstagmorgen, dann das Unwetter, das vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag dauerte: Gewitter, Sturm und Platzregen. Die beiden Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ wüteten mit all ihrer Kraft. Und trotzdem kam die Region Bützow/Schwaan glimpflich davon. Es gab zwei Einsätze für die First Responder, sa...

